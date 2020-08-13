В Украине нет экономический предопосылок для роста курса доллара до 30 гривен.

Такое мнение выразил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Фокус. Он утверждает, что для девальвации сейчас причин нет и курс будет колебаться плавно.

«Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении», — заявил Марченко.

В тоже время, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс.

«То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», — добавил министр.

Украине нужен курс гривны, который будет обеспечивать макроэкономическую стабильность, считает Марченко.

«Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке», — казал министр.

Ранее, государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.