В Индии началась официальная продажа лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается, индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila начала продажу противовирусного препарата Remdac.

Препарат Remdac в настоящее время реализуют только на территории Индии.

В частности, он представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.

Стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий, или 37,4 доллара.

Начало продажи незапатентованного препарата связывают с жалобами властей ряда индийских штатов на нехватку лекарств для больных коронавирусом и перебои с их поставками.

Как мы уже рассказывали ранее, причиной смерти более 800 человек в мире стала фейковая и неправдивая информация о коронавирусной инфекции.

А также, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 92 врачей и 88 детей.