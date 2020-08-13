В Киеве скончался молодой мужчина, который заступился за девушку и в результате получил ножевое ранение в живот.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице, передает Zavtra.

Как выяснилось, что у кафе на улице улице Константиновской находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание.

«Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппонента в живот и ушел. Злоумышленника задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудие совершения преступления», — отметил Василенко.

Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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