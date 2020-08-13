Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске.

Об этом сообщают источники ТАСС и The Bell.

СМИ сообщают, что помещения заблокированы. В компании журналистам уже подтвердили эту информацию.

Одновременно с этим «Еврорадио» сообщает, что обыск также проходит в минском офисе Uber.

Медуза пишет, что всего в минском офисе Яндекса работают около 120 сотрудников. Большинство из них сейчас работают удаленно.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против очередного президентского срока Александра Лукашенко. 13 августа ко всеобщей забастовке присоединились крупные заводы, самым мощным из них стал Белорусский автомобильный завод — на улицы вышли сотни рабочих БелАЗа.

Помимо БелАЗа сегодня бастуют коллективы и работники: Белмедпрепараты, Гродно-Азот, Терразит, Белгосфилармония, Лидский рынок, Гродножилстрой.

12 августа МВД Беларуси заявило о задержании «координатора протестов» — по версии силовиков, мужчины «раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках». Одновременно с этим жена задержанного рассказала, как люди в штатском избили его и отняли 10 тысяч долларов от продажи авто.