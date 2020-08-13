Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал власть Беларуси избежать жертв, а также не исключил, что события там могут развиваться по «крымскому» или «донбасскому» сценарию.

Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития», отвечая на вопрос журналистов о вероятности украинских сценариев в стране, передает «Укринформ».

«В современном мире возможно все. Поэтому я не могу ничего исключать. Очень хотелось, чтобы там все закончилось как можно скорее, демократично, спокойно, чтобы там не дай бог не было жертв. Мы призываем белорусское общество, чтобы не было людей, которые будут страдать от того, что сегодня происходит в Беларуси», – сказал он.

Как известно, в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых снова победил Александр Лукашенко. Мирные акции разгоняются представителями ОМОНа с излишней жестокостью. Протестуя против их действий, бывшие военные Беларуси массово уничтожают и выбрасывают форму и документы о том, что они проходили службу в спецназе. Кроме того, массово увольняются журналисты государственных СМИ.

12 августа МВД Беларуси заявило о задержании «координатора протестов» — по версии силовиков, мужчины «раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках». Одновременно с этим жена задержанного рассказала, как люди в штатском избили его и отняли 10 тысяч долларов от продажи авто.