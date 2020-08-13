В Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 92 врачей и 88 детей.

Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения, передает Zavtra.

Отметим, за последние сутки в Украине зафиксировано 22 летальных исхода. Одновременно с этим выздоровели 530 пациентов. Всего за сутки провели 36 632 теста (18 984 исследования — методом ПЦР и 17 648 — методом ИФА).

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Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130) и Одесской (114) областях и в городе Киеве (133).

Напомним, в Украине установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных. Вчера диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.

Количество областей, которые не могут ослабить карантин резко возросло. По состоянию на 13 августа, ограничения нельзя ослабить уже в 12 регионах.