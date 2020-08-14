Беларусь передала России задержанных членов ЧВК «Вагнер», включая тех, которые участвовали в войне на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, передает Zavtra.

В частности, речь идет о 32 гражданах РФ. Еще один остался на территории Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», – заявили в Генпрокуратуре.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кремле пытаются выкрутиться из ситуации с задержанием наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси, обвиняя во всем Украину.

Пропагандисты активно продвигают версию о том, что Украина пытается таким образом поссорить Россию со своим союзником.