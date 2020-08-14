Белорусский оппозиционер и бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало признал Крым частью Украины, но при этом заявил, что конфликт на Донбассе — это «гражданская война».

Соответствующее заявление он сделал в эфире 4 канала.

Валерий Цепкало подчеркнул, Донбасс является неотъемлемой частью Украины, но есть ли там российские войска, он не знает:

«Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса».

Что касается Крыма, то Цепкало отметил, согласно международному законодательству, полуостров является Украиной.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о проблемах со здоровьем и своем пребывании за границей. Как известно, ранее российский политолог Валерий Соловей заявил, что Лукашенко перенес инсульт, а некоторые журналисты утверждали, что государственные каналы какое-то время транслируют «консервы» (заготовки) с президентом.

Одновременно с этим главный конкурент Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала новое видеообращение к белорусам. Тихановская выразила благодарность тем, кто был рядом с ней и проголосовал за нее, а также призвала мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний.