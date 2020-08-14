В Минске начали выпускать задержанных во время акций протеста.

Как передает Zavtra, накануне о том, что всех людей отпустят на свободу до шести утра 14 августа, заявил замминистра МВД Александр Барсуков.

Люди, которые вышли на свободу, рассказывают о зверском отношении к себе со стороны правоохранителей: избиении, пытках, жутких условиях в камерах. О оппозиционные Telegram-каналы публикуют фото пострадавших.

Ранее российский политолог Валерий Соловей заявил, что у президента Беларуси Александра Лукашенко случился инсульт. Некоторые журналисты уверены, что все последние сюжеты с участием Лукашенко являются «консервами».

Лидеры ряда европейских стран призвали президента Беларуси Александра Лукашенко к прекращению применения силы против своего народа, а также немедленному освобождению всех задержанных участников протестов.