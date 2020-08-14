Билл Гейтс заявил, что человечеству удастся выбраться из пандемии COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По мнению соучредителя корпорации Microsoft, первая вакцина от коронавируса будет не полностью эффективной, и до конца года доступ к ней будет ограничен.

«А потом, в 2021 году, вполне вероятно, будет одобрен ряд других вакцин. По всей видимости, самый сильный иммунный ответ вызовет белковая субъединица. Учитывая, что разработкой вакцины занимается много компаний, мы можем допустить значительное количество неудач и при этом получить недорогую вакцину длительного действия», — считает Билл Гейтс.

Также по его мнению, до конца 2021 года человечеству удастся выбраться из пандемии.

«Благодаря инновациям в области терапии смертность начнет сокращаться, но по-настоящему все закончится в результате распространения естественных инфекций и вакцины, благодаря чему у нас выработается коллективный иммунитет. В богатых странах это произойдет где-то в следующем году, в идеале — в первой половине следующего года. Мы выберемся из пандемии к концу 2021 года», — подытожил Гейтс.

Ранее Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 «бессмысленной тратой времени и средств».

Также, Гейтс прогнозирует человечеству более страшную проблему, чем COVID-19.

Американский миллиардер и основатель Microsoft говорит, что уже в ближайшие десятилетия Земля столкнется с катастрофическими бедами, вызванными изменением климата.