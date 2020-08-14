Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные результаты выборов.

Об этом сообщает Tut.by.

Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как Светлана Тихановская только 10,1%.

Также по данным ЦИК, на выборах проголосовали 5, 8 миллиона человек.

Остальные кандидаты:

Дмитриев — 1,2%, Канопацкая — 1,67%, Черечень — 1,14%. Против всех — 4,59%.

Дмитриев, Канопацкая и Тихановская уже подали в ЦИК жалобы на итоги голосования. Все жалобы отклонили.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа. Сразу после окончания голосования Александр Лукашенко назвал себя победителем, в стране начались акции протеста — люди требуют провести честный подсчет голосов и признать Светлану Тихановскую президентом. Акции носят мирный характер, люди становятся в цепи солидарности. Одновременно с этим, с каждым днем все больше предприятий и заводов объявляют забастовки.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News уже заявил, что Александр Лукашенко больше не может считаться легитимным главой Беларуси, поскольку в стране не было свободных демократических выборов. Он также предупредил европейских лидеров о возможном переходе Беларуси под контроль России, если они проигнорируют этот кризис.

11 августа ЕС заявил о намерении ввести санкции в отношении Беларуси. Введение ограничительных мер поддержали Литва, Латвия, Германия, Швеция и Австрия.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о проблемах со здоровьем и своем пребывании за границей.

Одновременно с этим главный конкурент Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала новое видеообращение к белорусам. Тихановская выразила благодарность тем, кто был рядом с ней и проголосовал за нее, а также призвала мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний.

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