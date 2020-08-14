Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы касательно непризнания результатов выборов президента республики.

Об этом заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает «Интерфакс-Запад».

«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение. Мы идем в Верховный суд!», — заявил Дмитриев.

Согласно официальным данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей.

Голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко — 80,1% (4 661 075 голосов)

Светлана Тихановская — 10,1% (588 622 голоса)

Андрей Дмитриев — 1,21% (70 671 голос)

Анна Канопацкая — 1,67% (97 489 голосов)

Сергей Черечень — 1,14% (66 613 голоса)

против всех — 4,59% (267 360 голосов)

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в сообщении ЦИК.

Как мы уже рассказывали ранее, белорусский оппозиционер и бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало признал Крым частью Украины, но при этом заявил, что конфликт на Донбассе — это «гражданская война».

А также, Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала новое видеообращение к белорусам.