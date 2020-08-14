Европейский союз предварительно одобрил введение санкций в отношении ряда чиновников Беларуси.

Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран — членов ЕС.

По его словам, санкции будут ответом на подавление протестов против итогов президентских выборов в Беларуси.

«Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и применения силы», — заявил Чапутович.

По его словам, ряд министров ЕС выступил за введение санкций.

«Польша поддерживает эти действия в отношении тех, кто участвовал в фальсификациях и использовании силы», — сказал он. По словам Чепутовича, ЕС будет работать над списком лиц, в отношении которых могут быть введены санкции.

«Есть согласие, консенсус о том, что такие санкции нужно ввести», — сказал глава МИД Польши.

Санкции коснутся людей, которые руководили избирательным процессом, признанным не соответствующим нормам, или довели до использования силы.

«Эти люди не смогут въехать на территорию ЕС», — подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали, в России намерены расширить список экономических санкций в отношении Украины.

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