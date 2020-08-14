Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выявили новый инструмент российских хакеров.

Об этом со ссылкой на отчет двух ведомств пишет Голос Америки.

В ведомствах заявили, что российская разведка использовала хакерский инструмент под названием «Дроворуб» для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре.

Программу связывают с конкретным подразделением российской разведки – войсковой частью 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Предполагается, что она также связана с хакерами, которые взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии в 2016 году.

Технический директор компании McAfee Стив Гробман говорит, что «Дроворуб» обладает широким набором возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась украсть информацию о разработке вакцины от COVID-19.

Напомним, в США полиция штата Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в Twitter.