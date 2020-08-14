В сети появилась информация о том, что у президента Беларуси Александра Лукашенко случился инсульт.

Об этом сообщил в Facebook российский политолог Валерий Соловей.

Он также заявил, что Лукашенко занимаются китайские медики. А позже добавил, что врачи «спасли президента Беларуси».

По его словам, Лукашенко отделался парой микроинсультов: «Из последствий — нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала. Сегодня записали его послание нации. Если не найдут лучшие слова, то предполагают послание выпустить завтра (14 августа, — ред)».

Отметим, ранее российские Telegram-каналы стали «разгонять» информацию о том, что готовится срочное обращение к нации Александра Лукашенко. Об этом Соловей также говорил: «Лукашенко сможет оклематься (пока он практически не встает), то вечером планирует обратиться к нации».

Некоторые журналисты уверены, что все последние сюжеты с участием Лукашенко являются «консервами» (записаны они заранее).

Напомним, перед выборами Лукашенко уже исчезал из поля зрения, а потом появился на публике с перебинтованной рукой, из чего в СМИ предположили, что под бинтом катетер и он мог переболеть коронавирусной инфекцией.

Ранее лидеры ряда европейских стран призвали президента Беларуси Александра Лукашенко к прекращению применения силы против своего народа, а также немедленному освобождению всех задержанных участников протестов.

Отметим, вчера появилась информация о том, что власть действительно намерена отпустить всех задержанных в ходе мирных акций протеста.

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую удерживали в ЦИКе и вынудили записать обращение к протестующим.