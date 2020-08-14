На Донбассе произошло трагическое происшествие — в районе города Торецк застрелился военнослужащий.

Об этом сообщили местные правоохрантельне органы, передает УНН.

Отмечается, что боец ВСУ покончил с собой 12 августа, однако информация была обнародована только сейчас.

Военнослужащий 2001 года рождения служил в разведывательной роте. На позициях около села Пивденное он застрелился из табельного автомата «Вулкан».

В настоящее время мотивы и обстоятельства самоубийства устанавливаются. Открыто уголовное производство.

Как мы уже рассказыывали ранее, восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил. При этом за неделю с момента начала действия режима прекращения огня никто из военных Объединенных сил не пострадал от обстрелов.

А также, на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил.