Погода в Украине на выходных резко изменится — антициклон Emil, принесет в страну прохладу.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха будет на уровне +24..+28 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Черниговщине увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.

А в субботу, 15 августа, на Прикарпатье, а в воскресенье на севере возможны дожди.

Температура воздуха на востоке в субботу будет +19..+24 градуса. В воскресенье потеплеет до +23..+27 градусов. В то же время на востоке и севере ночью температура опустится до +9..+19 градусов.

В Киеве на выходных 15-16 августа антициклон принесет солнечную погоду.

Небольшее похоложание будет в субботу – около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до +25..+27 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, погода нанесла удар по Днепру — сразу по нескольким районами мегаполиса 11 августа пронеслась буря, которая сопровождалась обильными осадками и градом. Из-за стихии были повалены деревья, а машины побиты градом.

А также, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине.