В Южной Корее у иностранцев обнаружили новый мутировавший коронавирус.

Об этом сообщает агентство «Анадолу«.

«Генетические мутации были обнаружены в трех завезенных случаях COVID-19 – двух из Пакистана и одного из Узбекистана», – говорится в сообщении агентства.

Мутировавшие случаи коронавируса были обнаружены после анализа 776 пациентов с COVID-19, включая 597 местных инфекций и 179 завозных случаев.

Органы здравоохранения заявили, что новые обнаруженные мутации отличались от последовательностей вирусного генома, зарегистрированных в базе данных GISAID Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек. Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки). Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).

Вселенский Патриарх Варфоломей дал понять, что Православная церковь не будет пересматривать способ причастия, ведь во время этой процедуры «нельзя заразиться коронавирусной инфекцией».