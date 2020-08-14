Боевики на Донбассе, вопреки перемирию, продолжают устраивають провокации против ВСУ и мирного населения.

Так, террористов заметили за минированием территории, которое привело к ранению мирного жителя оккупированной территории.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины, оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов.

При этом противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства.

«Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самих оккупантов. Так, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК РФ (Донецк). Вместе с тем, повышается опасность для гражданского населения. Так, 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи Счастья (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ получило тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора», – сказано в сообщении.

Как мы уже рассказывали, на Донбассе произошло трагическое происшествие — в районе города Торецк застрелился военнослужащий.

А также, Украина может пойти на предоставление более широких «прав» русскому языку на Донбассе.