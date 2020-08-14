Медовый Спас (Первый Спас или Маковей) православные отмечают 14 августа. В этот день верующие чтут память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
Zavtra напоминает, что название Медовый Спас пошло от того, что в Киевской Руси праздник совпадал с началом сбора урожая меда. Аналогично и с Маковеем — начало сбора мака.
ПЦУ развенчала главный миф о Медовом спасе
Медовый Спас — поздравления в стихах, прозе и открытки
По материалам: Апостроф
Медовое утро и спас наступает,
Маком и медом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас мёдиком сладким.
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Поздравляю со Спасом Медовым,
Быть желаю веселым, здоровым.
Пусть медок помогает от хвори,
Ну, а Спас охраняет от боли.
Искупайтесь в колодце священном,
Пока Спас не случился Моченый.
Пусть прощаются ваши проступки.
Поднимай же, за Спас, меда кубки.
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На дворе Медовый Спас,
Поздравляем дружно вас,
Пусть сладка судьба, как мед,
Благодать в душе живет!
С Первым Спасом всех вокруг,
Пусть излечится недуг,
А священная водица
Поможет счастью возродиться!
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Сладкий день, веселый день,
Собирать медок не лень,
Пчелка озорно жужжит,
Веселиться всем велит.
Праздник нынче на дворе,
Вот уж радость детворе.
Лето, солнце и жара,
Первый спас, кричи «Ура»!
С медовым спасом поздравляю,
Сладких дней тебе желаю.
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Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было много солнечных дней и тепла! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!
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Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь твоя была сладкая как мед. Желаю, чтобы тебя всегда окружали добрые люди, а в семье твоей царил мир и покой.
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Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы дом твой был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.
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Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, а душа не знает ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливой вашу семью.