Кремль готовится перейти к новому шагу в вопросе Донбасса.

Такое мнение выразил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Obozrevatel.

По его словам, «по коридорам власти бродят идеи» о договоренностях с Россией.

«С моей точки зрения, мы уже наблюдаем постепенный переход к этому шагу», – заметил он.

Тука также напомнил о тезисах, озвучиваемых в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным о визите на оккупированные территории Донбасса и намерении «вести диалог с гражданским обществом».

При этом замминистра отметил, что жителей оккупированного Донбасса нельзя назвать гражданским обществом, поскольку от них ничего не зависит.

«О каком диалоге и зачем идет речь? Это исключительно подготовка к так называемому прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском», – убежден он.

Тука уточнил, что именно прямые переговоры с «республиками» он считает вторым шагом президента РФ Владимира Путина в этом вопросе.

Как мы уже рассказывали ранее, глава делегации ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил против проведения выборов на Донбассе, пока Владимир Путин находится у власти.

Также появилось мнение, что Россия не пойдет открытой войной на Украину этой осенью, у российского президента Владимира Путина есть другая задача — поглотить Беларусь.