В Минске отпускают задержанных в ходе протестов людей. О том, что всех людей отпустят на свободу до шести утра 14 августа, ранее заявил замминистра МВД Александр Барсуков. Тем временем в сети появляется все больше рассказов о зверствах правоохранителей.

Как сообщает Zavtra, так известный Telegram-канале Nexta пишет, что в одной из тюрем находятся сотни задержанных на мирных демонстрациях, некоторые провели всю ночь в луже крови, другие — спали стоя.

Сообщается также, что родственники и правозащитники, которые дежурили по ночам под стенами тюрьмы, слышали ужасающие звуки пыток, а днем машины «скорой» одна за одной вывозили людей в больницы: «Тела тех людей, которым удалось выйти из места пыток, напоминают одно сплошное месиво».

Били просто зверски, там было море крови: в Минске отпускают участников протестов — посмотрите, что они пережили

Журналистам попала в руки медицинская карта одного из задержанных, которого доставили в больницу. Человеку поставили такие диагнозы: ссадины по всему телу, сотрясение мозга, множественные переломы, ушиб половых органов, травматическое повреждение прямой кишки (изнасилование?).

Руководитель проекта Tribuna.com в Украине и Беларуси Максим Березинский, которого также задержали в Минске и отпустили на следующий день, рассказал на своей Facebook-странице о происходящем.

Ранее российский политолог Валерий Соловей заявил, что у президента Беларуси Александра Лукашенко случился инсульт. Некоторые журналисты уверены, что все последние сюжеты с участием Лукашенко являются «консервами».

Лидеры ряда европейских стран призвали президента Беларуси Александра Лукашенко к прекращению применения силы против своего народа, а также немедленному освобождению всех задержанных участников протестов.