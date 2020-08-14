Российские силовики могут уже принимать участие в протестах в Беларуси на стороне правоохранительных органов.

Такое мнение выразил заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов, в эфире «Украина 24» .

Он отметил, что немало россиян поддерживают правое дело белоруссов и предположил:

«В том, что российские граждане находятся в Беларуси, и могут участвовать в происходящем, с обеих сторон — вообще сомнений нет».

Также Илларионов не исключил, что Кремль направил в Беларусь силы в поддержку Александра Лукашенко.

«Не являются также большой тайной, особенно после похода «вагнеровцев», что силовики, советники, консультанты, а, возможно, и реальные спецназовцы участвуют, есть косвенные признаки», — считает эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин 12 августа обсудили создание «союзного государства».

А глава делегации ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил против проведения выборов на Донбассе, пока Владимир Путин находится у власти.