Стало известно, сколько денег уходит на лекарства и медицинское обслуживание у жителей Украины.

Соответствующий опрос провел фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова.

Так, отвечая на вопрос «Сколько денег в течение последнего года ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?», 13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили, 15% — тратили до 200 грн в месяц, 24% — отдавали от 200 до 500 грн на лекарства, 19% — платили от 500 до 1000 грн, 7% — тратили от 1000 до 2000 грн.

А почти 9% опрошенных респондентов тратят на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

В то же время, для 41% украинцев наибольшей проблемой остается рост цен на лекарства.

На втором месте по важности является отсутствие квалифицированной помощи со стороны врачей во время болезни, она остается актуальной для 27% респондентов.

Третье место поделили сразу три проблемы: 20% граждан заявили, что могли сдать необходимые анализы или пройти назначенную диагностику только за деньги; 19% отметили, что запись к врачу или получение справок стали еще более сложными и запутанными; и 19% пожаловались на ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

При этом, острота восприятия проблем роста стоимости лекарств увеличивается с возрастом респондентов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Индии началась официальная продажа лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

А совет Европейского союза разрешил испытания вакцин и лекарств против коронавирусной инфекции (COVID-19), которые содержат генетически модифицированные организмы.