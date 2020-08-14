В Украине установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — 1 732 случая коронавирусной инфекции.

Как передает Zavtra, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 87 872 человека. Выздоровели пока только 46 797 человек (+581 за прошедшие сутки).

Умерли — 2011 (+19 за прошедшие сутки)

COVID-19 в Украине — статистика по областям на 14 августа

Винницкая область — 3129 (+43)

Волынская область — 4529 (+58)

Днепропетровская область — 1658 (+28)

Донецкая область — 1049 (+22)

Житомирская область — 2333 (+67)

Закарпатская область — 6080 (+71)

Запорожская область — 1038 (+28)

Ивано-Франковская область — 6320 (+143)

Кировоградская область — 739 (+6)

Киев — 10160 (+158)

Киевская область — 4429 (+52)

Львовская область — 11658 (+184)

Луганская область — 171 (+1)

Николаевская область — 770 (+15)

Одесская область — 4732 (+160)

Полтавская область — 533 (+17)

Ровенская область — 7326 (+120)

Сумская область — 783 (+29)

Тернопольская область — 3538 (+49)

Харьковская область — 5583 (+205)

Херсонская область — 290 (+4)

Хмельницкая область — 1514 (+46)

Черновицкая область — 7264 (+154)

Черкасская область — 1092 (+25)

Черниговская область — 1154 (+47).

Накануне в Украине изменили разделение на карантинные зоны. В «красную зону» карантина попали некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Одесской и Черновицкой областях.

12 августа в Украине также был установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.