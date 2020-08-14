В Украине установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — 1 732 случая коронавирусной инфекции.
Как передает Zavtra, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 87 872 человека. Выздоровели пока только 46 797 человек (+581 за прошедшие сутки).
Умерли — 2011 (+19 за прошедшие сутки)
COVID-19 в Украине — статистика по областям на 14 августа
Винницкая область — 3129 (+43)
Волынская область — 4529 (+58)
Днепропетровская область — 1658 (+28)
Донецкая область — 1049 (+22)
Житомирская область — 2333 (+67)
Закарпатская область — 6080 (+71)
Запорожская область — 1038 (+28)
Ивано-Франковская область — 6320 (+143)
Кировоградская область — 739 (+6)
Киев — 10160 (+158)
Киевская область — 4429 (+52)
Львовская область — 11658 (+184)
Луганская область — 171 (+1)
Николаевская область — 770 (+15)
Одесская область — 4732 (+160)
Полтавская область — 533 (+17)
Ровенская область — 7326 (+120)
Сумская область — 783 (+29)
Тернопольская область — 3538 (+49)
Харьковская область — 5583 (+205)
Херсонская область — 290 (+4)
Хмельницкая область — 1514 (+46)
Черновицкая область — 7264 (+154)
Черкасская область — 1092 (+25)
Черниговская область — 1154 (+47).
Накануне в Украине изменили разделение на карантинные зоны. В «красную зону» карантина попали некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Одесской и Черновицкой областях.
12 августа в Украине также был установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.