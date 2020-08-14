У задержанного в Беларуси «координатора» протестов обнаружили обложку для удостоверения Службы безопасности Украины, в которой был календарик с изображением Степана Бандеры

Об этом сообщается в сюжете на телевидении Беларуси, передает Zavtra.

Также ситуацию в Facebook прокомментировал глава центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко.

«КГБ Беларуси задержали организатора «провокаций» в Минске. На всякий случай в обложке для удостоверения СБУ он носил не удостоверение, а календарик с Бандерой», — с иронией пишет он.

Напомним, якобы организатора белорусских протестов задержали 12 августа.



Как мы уже рассказывали, белорусский оппозиционер и бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало признал Крым частью Украины, но при этом заявил, что конфликт на Донбассе — это «гражданская война».

А Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала новое видеообращение к белорусам.