Сервис такси Uber в Украине начала предупреждать пассажиров о блокировке аккаунта за игнорирование требования надевать маску во время поездки.

Об этом рассказала одна из киевлянок, передает Страна. Ей пришло письмо с предупреждением.

Как сообщается, таксист, который недавно подвозил Галину пожаловался администрации сервиса, что пассажирка была без маски и там на жалобу оперативно отреагировали.

«Безопасность и здоровье пользователей для нас превыше всего. Ваш доступ к Uber будет заблокирован, если вы и дальше будете нарушать наши правила», — указано в сообщении.

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