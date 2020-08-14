За минувшие сутки, 13 августа, в Украине были установлены сразу два антирекорда по COVID-19: числу заболевших — 1732 новых случая, а также количеству госпитализированных — 330 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, 13 августа подтвердился диагноз коронавирусная инфекция у 110 детей и 78 медицинских работников.

Вчера скончались 19 человек, выздоровел 581 пациент.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160), Черновицкой (154) и Ивано-Франковской (143) областях, а также Киеве (158).

Статистика показывает, что в список антилидеров по темпам регистрации новых случаев COVID-19 добавились Одесская и Харьковская области. При этом во Львовской области заполненность больничных коек уже превышает 50%. Приближаются к этому показателю Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Накануне Министерство здравоохранения обнародовало новый перечень карантинных зон. В желтой зоне оказались сразу несколько мегаполисов: Харьков, Одесса и Киев.