Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран «красной» и «зеленой» зоны по распространению коронавируса, по состоянию на 14 августа.

Обновленный список опубликован на сайте Минздрава. На сегодняшний день список «красной зоны» сократился до 70 стран.

Так, в «красной» зоне находятся Албания и Черногория, а также Россия, США, Израиль, Испания и Румыния.

В «зеленую» зону теперь входят 124 страны, среди которых: Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.

Напомним, после возвращения в Украину из страны «красной» зоны необходимо пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав обнародовал новый перечень карантинных зон для населенных пунктов Украины. В желтой зоне оказались сразу несколько мегаполисов: Харьков, Одесса и Киев.

А также, в «красную зону» карантина попали некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенский и Одесской областях.