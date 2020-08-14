Увеличение минимальной зарплаты в Украине принесет Пенсионному фонду примерно 1,7 млрд гривен.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Фокус.

«В этом году повышение минимальной зарплаты состоится в рамках 300 грн — с 4723 грн до 5000 грн., Что дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд», — пояснил министр.

В то же время, бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

«А компании, которые платят налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства», — подытожил Марченко.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсию в Украине пересчитают три раза в 2021 году. Уже в первом квартале следующего года, пенсионные выплаты вырастут на 15%.

А также выяснилось, что пенсию в Украине получает более восьми миллионов человек — большая часть из них получает пенсию менее трех тысяч гривен в месяц.