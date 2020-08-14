Украинских волонтеров, членов команды благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных в Минске, отпустили.

Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на правозащитников Human Constanta.

Издание также добавляет, что видео, где Реуцкий комментирует происходящее после освобождения из СИЗО Окрестино, опубликовало TUT.BY.

«Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть. Подписать заставляли. Тех, кто не хотел, отказывался подписать, били и вынуждали подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер. Все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья», — рассказывает Реуцкий.

Били просто зверски, там было море крови: в Минске отпускают участников протестов — посмотрите, что они пережили

Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть в Посольство України в РБ. Деталі згодом. Gepostet von Oleksandra Dvoretska am Donnerstag, 13. August 2020

Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске сотрудники дорожно-патрульной службы — правоохранителям не понравилось, что те снимали на телефон задержание милицией прохожего.

Отметим, в сети появляется все больше рассказов о зверствах правоохранителей. Многие рассказывают о том, что проводили ночь в луже крови или спали стоя, а также терпели побои.