Умерла 54-летняя певица Валентина Легкоступова, которая несколько дней находилась в коме из-за травмы головы.
Об этом сообщил певец Андрей Соболев.
«Вали больше нет», – написал мужчина.
Напомним, исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» была найдена у себя дома с пробитой головой.
Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме.
На теле певицы во время госпитализации были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся. Позже он заявил, что его жена упала сама.
Но дочь Валентины, которая нашла мать в нетрезвом состоянии с синяками, в это не поверила. 11 августа всех членов семьи звезды допросили.
В настоящее время следователи продолжают проверку фактов.
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