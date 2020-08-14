Умерла 54-летняя певица Валентина Легкоступова, которая несколько дней находилась в коме из-за травмы головы.

Об этом сообщил певец Андрей Соболев.

«Вали больше нет», – написал мужчина.

Напомним, исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» была найдена у себя дома с пробитой головой.

Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме.

На теле певицы во время госпитализации были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся. Позже он заявил, что его жена упала сама.

Но дочь Валентины, которая нашла мать в нетрезвом состоянии с синяками, в это не поверила. 11 августа всех членов семьи звезды допросили.

В настоящее время следователи продолжают проверку фактов.

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