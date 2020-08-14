На основателя белорусских Telegram-каналов NEXTA (NEXTA и NEXTA live) Степана Путило завели уголовное дело.

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA. Как утверждается, Путило грозит до 15 лет лишения свободы.

«Если случайно встретите полковника Свирида на улице — передавайте ему от нас привет! Форма привета — на ваше усмотрение», — написали в сети и опубликовали его фото.

Степан Путило создал Telegram-канал NEXTA, когда был 17-летним школьником. Там он публиковал музыкальные клипы. Позже ресурс начал расширяться. В нем появились расследования коррупции в Беларуси. Также темы касались и власти, в частности президентства Лукашенко.

В 2018 году появился Telegram-канал NEXTA Live, а в 2019 году NEXTA опубликовал документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», который вышел в тренды YouTube, получив почти 3 млн просмотров.

«В фильме подробно рассказывается о том, как Лукашенко украл у нас страну, мечты, свободу, будущее и 25 лет жизни», — говорил Степан Путило.

Сейчас же на канале подробно освещают протесты в Беларуси. Особое внимание такие посты привлекли после отключения интернета в стране.

Тогда Twitter работал с перебоями, а Facebook и вовсе не работал. На этом фоне важным источником оперативной информации о событиях в стране стал Telegram-канал NEXTA.

Как мы уже рассказыывали ранее, у задержанного в Беларуси «координатора» протестов обнаружили обложку для удостоверения Службы безопасности Украины, в которой был календарик с изображением Степана Бандеры

А также, в Беларуси требуют провести новые президентские выборы.