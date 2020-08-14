В Тернопольской области в селе Грабовец церковные служащие выставили семье покойного перед похоронами счет в 550 гривен — «земной долг». Мужчина не смог при жизни оплатить весь церковный сбор.

Об этом в Facebook-группе Великогаевской объединенной территориальной общины пишет Наталья Деревяная, которой и выдали в кассе в храме эту расписку о долгах.

«Скажите, пожалуйста, в селе есть такая «традиция», что, когда надо похоронить человека, то в первую очередь надо идти не к священнику, а к церковному кассиру для того, чтобы сдать его земные долги и долги его семьи. Понимаю, что, может, пишу не по теме, но сама с этим столкнулась и просто стало интересно: в селах кроме Грабовца есть еще такие «инкассаторы», – спрашивает женщина.

Отметим, в комментариях ей пишут, что жалуется она зря, поскольку сумма ежемесячного сбора в 20 гривен небольшая, а церковь должна на что-то существовать. Женщина сообщила, что ее родственник вносил деньги в церковь, но по мере возможностей.

В итоге, похороны все-таки состоялись, но прошли не без скандала.

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