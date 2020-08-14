Национальный банк Украины на 14 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,40 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара опустился еще на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 27,4083 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 августа составляет 27,5266 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,4185 гривен.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен. Также возможно незначительное укрепление гривны.

А министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в Украине нет экономический предопосылок для роста курса доллара до 30 гривен.