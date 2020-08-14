В Беларуси уже третий день проходят масштабныые забастовки на крупнейших предприятиях республики.

Работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента, передает РБК-Украина.

Так, на площади Независимости в центре Минска, 14 августа, снова наблюдаются перебои с интернетом. Как сообщает Белсат, связь то пропадает, то появляется.

Работники БМЗ снова вышли на забастовку. pic.twitter.com/2oqNMvXUur — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

Также в центр Минска выдвинулась колонна военных. В колоне есть два водометы и автозаки с ОМОНовцами. Техника выехала с территории воинской части 5448 Внутренних войск в Уручье.

Военный опустил щит перед демонстрантами на площади Независимости. Девушки бросились его обнимать! pic.twitter.com/OoX6Q1602E — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

А участники шествия в столице Беларуси пришли пришли под здание правительства. ОМОНовцы, которые охраняют здание, опустили щиты.

Люди начали скандировать: «Молодцы» и побежали их обнимать.

Как мы уже рассказывали ранее, пока президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что живой и не за границей, его главный конкурент на прошедших выборах Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала новое видеообращение к белорусам.

В то же время, на основателя белорусских Telegram-каналов NEXTA (NEXTA и NEXTA live) Степана Путило завели уголовное дело.