COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели уже 20 миллионов 905 тысяч 891 человек. Выздоровели пока только меньше 13 миллионов, умерли 755 тысяч 589 человек.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

В лидерах заболеваемости:

США, где с начала пандемии заболели 5 248 854 человек.

Бразилия — 3 224 876 заболевших,

Индия- 2 461 190,

Россия — 905 762.

Больше всего человек умерли от COVID-19 или осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией:

США — 167 110,

Бразилия — 105 463,

Мексика — 55 293,

Индия — 48 040,

Великобритания — 46 791.

В Украине 12 августа был установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.