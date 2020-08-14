Президент Владимир Зеленский обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента после Дня независимости Украины, 25 августа, он также призвал народных депутатов поддержать его законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сам Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен — это только первый этап повышения. Он говорит, что в течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения:

«Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен».

Зеленский считает, что после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников (их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате).

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой подчеркнул, что профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством и работодателями вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы. По его словам, нынешняя инфляция фактически съедает мизерные доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс. грн.

В Украине растет экономическая пропасть между богатыми и бедными. Несмотря на то, что летом в Украине начался стремительный рост зарплат (среднестатистический работник стал богаче более чем на 1000 гривен), изменения коснулись далеко не всех. При этом Украина очень отстает по уровню зарплат от европейских соседей.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года. По данным ведомства, больше всего подорожали яблоки, морковь и гречка.