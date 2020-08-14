Президент Украины Владимир Зеленский обратился к общественности в с предупреждением о том, что страна нахожится на грани второй волны COVID-19.

Его обращение опубликовала пресс-служба президента. Зеленский напомнил, что 13 августа в Украине COVID-19 подтвердили еще у 1732 граждан.

Поэтому Зеленский призвал максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу.

«Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий», – сказал Зеленский.

Напомним, от COVID-19 в стране умерли уже 2 011 человек (+19 за сутки), а 46 797 пациентов (+581) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 205, Львовской – 184, Одесской – 160, Ивано-Франковской – 138, Черновицкой – 154 и городе Киев – 158.

Накануне в Украине изменили разделение на карантинные зоны. В «красную зону» карантина попали некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Одесской и Черновицкой областях.

А также, по состоянию на начало июля 92% украинцев считают, что они не болели COVID-19, одновременно с этим 5% говорят, что они или их родственники столкнулись с коронавирусной инфекцией.