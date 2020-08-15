235 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР» по состоянию на 14 августа.

Как передает портал Завтра, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«По данным информационного учета Объединенного центра, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях значатся как незаконно лишенными свободы 235 человек» , — говорится в сообщении.

При этом в СБУ добавили, что «вопрос освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины».

Отметим, что накануне адвокат одного из крымчан, которого в России судят по статье о «государственной измене», Николай Полозов сообщил, что всего в России и оккупированном Крыму удерживают 133 украинских политзаключенных.

Напомним, что по состоянию на 30 апреля СБУ сообщала, что незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса считались 241 человек, а в начале года — 184.

В начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате «100 на 100». Ермак выразил надежду, что обмен состоится «скоро», но точной даты не сообщил.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых посадили в аннексированном Россией Крыму.

Напомним также, что последний обмен удерживаемыми лицами в Донбассе состоялся 16 апреля.