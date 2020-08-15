В общежитии №4 Запорожского государственного медицинского университета зафиксировали вспышку коронавируса.
Как передает портал Завтра, об этом сообщает пресс-служба ЗГМУ.
Заболели иностранные студенты. Двух больных с температурой госпитализировали в больницу.
Отметим, что еще у 27 человек болезнь протекает бессимптомно, все они контактировали с больными.
Сейчас общежитие взяли под усиленную охрану. В нем и других зданиях вуза провели противоэпидемические мероприятия, отчитывается пресс-служба ЗГМУ.
Напомним, что в последние дни в стране постоянно ухудшается эпидемическая ситуация. Согласно статистике коронавируса в Украине 14 августа, был зафиксирован абсолютный анти-рекорд суточного прироста — 1732 новых случая Covid-19.
В общем вирус обнаружили у 87 872 человек.
За время пандемии 46797 пациентов выздоровели от болезни, из них за последние сутки — 581 человек.
Отметим, что самая сложная ситуация во Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях.