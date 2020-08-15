По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1847 человек.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на статистику Минздрава.

За прошедшие сутки 33 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем, уже известно о 2044 жертвах коронавируса.

В то же время 633 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 40245 человек, что на 1181 больше, чем днем ​​ранее.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170) и во Львовской области (166).

Кроме того, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 2061 подозрение на заболевание Covid-19.

Напомним, что днем ранее, 14 августа, сообщалось о 1732 новых случаях инфицирования в сутки, 13 августа — о 1592 инфицированных; 12 августа было 1433 выявленных случаев.

Ранее мы сообщали, что в общежитии Запорожского медуниверситета вспышка коронавируса, заболели студенты.