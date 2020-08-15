Глава партии Голос Кира Рудык настаивает на введении жестких санкций против Александра Лукашенко.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщается в видео-обращении партии.

«Украина не может игнорировать происходящие в соседней Беларуси. Мы четко и громко поддерживаем народ, борющийся за свои права и свободу. Мы осуждаем жестокость, с которой силовики подавляют мирные протесты» , — подчеркнула политик.

Она подчеркнула, что беларусские выборы прошли с нарушением всех демократических процедур и их нельзя признавать.

«Мы уже обратились с соответствующим призывом к Евросоюзу и правительств демократических государств. Нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и пособников его режима» , — отметила Рудык.

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются шестой день подряд. После объявления результатов президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко с количеством голосов 80,08%, люди вышли на улицы.

Вместе с тем Министерство внутренних дел Беларуси позволило использовать против митингующих спецсредства: резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

Отметим, что на данный момент задержаны более 6,8 тыс. человек.

По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер в понедельник в Минске, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного человека, который участвовал в митингах.