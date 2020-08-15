В Украине загруженность коечных мест для больных коронавирусом составляет 24%.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

«Если учитывать все больницы в Украине с готовыми местами для больных коронавирусом, то загруженность у нас составляет 24%» , — отметил министр.

По его словам, если брать отдельные регионы, то ситуация несколько иная. Во Львовской области — 52,8%, Черновицкой — 52,4%, в Киеве — 52%, в Ивано-Франковской области — 48,8%.

Также Максим Степанов сообщил, что сейчас есть регионы в которых ситуация гораздо лучше — в Запорожской области в больницах загруженность составляет лишь 3,6%.

Напомним, что в Украине 15 августа зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За прошедшие сутки 33 человек умерли от осложнений Covid-19. Всего жертвами стали 2044 украинском.

В то же время 633 человека выздоровели. По состоянию на 15 августа в Украине Covid-19 болеет 40245 человек, что на 1181 больше, чем накануне.

Ранее мы также сообщали, что в Киеве 232 случая Covid-19 за последние сутки.