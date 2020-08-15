Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону протесты в Беларуси и выразили уверенность, что все проблемы скоро будут решены.

Как передает портал Завтра, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон было высказано уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы» , — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Также было отмечено, что главной задачей является то, чтобы деструктивные силы не воспользовался этими проблемами, которые требуют нанести вред взаимовыгодного сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.

Кроме того, в Кремле отметили, что возвращение в Россию 32 боевиков ПВК Вагнер, ранее задержанных в Беларуси, свидетельствует о тесном взаимодействии профильных ведомств по этому вопросу.

Во время разговора была достигнута договоренность о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и был подтверждено намерение на укрепление союзнических отношений.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Напомним, что ЕС не признает победу Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко предупредил Россию об «угрозе протестов».