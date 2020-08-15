Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Как сообщает портал Завтра, данную информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, которые присутствовали и переговорах такого рода.

«В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать из страны, некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения» , — отметили в издании.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

С обеих сторон выражена уверенность, что все «проблемы», которые возникли, будут вскоре урегулированы.

По их словам, главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал передачу России боевиков «вагнеровцев».

Напомним, что Лукашенко предупредил Россию об «угрозе протестов».