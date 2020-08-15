Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Хосеп Боррель призвал к деэскалации напряженности между Грецией и Турцией в вопросе разведки запасов нефти и газа в восточном Середземноморье.

Как передает портал завтра, про это Боррель написал в твиттере после встречи министров иностранных дел ЕС в режиме видеоконференции. Он отметил, что блок «полностью солидарен» с Грецией и Кипром.

Глава европейской дипломатии созвал совещание в ответ на последние события в нескольких странах и регионах, включая восточное Средиземноморье.

Concluded good and constructive #FAC. Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue. Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

Отметим, что Турция и Греция имеют разногласия в вопросе добычи нефти и газа в водах неподалеку Кипра. Греция и ЕС утверждают, что Турция незаконно осуществляет бурение в этой зоне, Турция утверждает, что эти воды находится в пределах ее исключительной экономической зоны.

10 августа Анкара возобновила работы в восточном Средиземноморье, несмотря на соглашение между Грецией и Египтом, которое касалось прав на бурение нефти и газа в этом районе.

Решение Турции прислать научное судно в сопровождении военно-морских судов в этот регион побудило Грецию к отправке военных кораблей для наблюдения.

Напомним, что 12 августа произошло незначительное столкновение между кораблями, которое Греция назвала аварией, а Анкара — провокацией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 14 августа заявил, что Афинам нужно действовать разумно, и призвал Европейский союз прекратить режим благоприятствования для Греции.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Турцию и Грецию начать прямой диалог, заявил представитель Штефан Зайберт в Берлине 14 августа. Меркель звонила президенту Турции Реджепу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакос Мицотакиса об этом 13 августа, добавил представитель.

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