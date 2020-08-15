На местных выборах 25 октября не планируется запуск пилотных проектов по внедрению электронного голосования.

Как передает портал Завтра, председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что экспериментов не будет.

«Об этом заявляли не в ЦИК, но, насколько мне известно, на этих выборах таких пилотных проектов не будет. Изменениями в кодекс введена возможность проведения таких экспериментов. Но условия, в которых происходит подготовка к выборам, их специфика и сложность не дают нам возможности должным образом их подготовить» , — рассказал он.

Отметим, что в марте 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что работает над введением электронного голосования и планирует несколько пилотов на местных выборах.

Напомним также, что на местных выборах 2020 кандидаты на пост мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Залог составит от 19 до 445 тыс. Максимальную сумму заплатят кандидаты на кресло мэра Киева, Харькова и Днепра — 445 тыс, 219 тыс. грн и 157 тыс. грн соответственно.

Напомним, что 11 июня ЦИК разрешил голосовать гражданам без прописки, а это более 1 млн человек. К ним относятся лица, которым исполнилось 18 лет, однако они не успели зарегистрироваться.

Ранее мы сообщали, что провести выборы в ОРДЛО пока невозможно.

Также, местные выборы в Украине назначили с учетом нового деления на районы.