Полицейские установили личность человека, который бросил гранату в офис «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Полтаве 3 июля.

Как передает портал Завтра, об этом говорится в сообщении Национальной полиции 15 августа.

По сообщению полиции, личность человека установили следователи и оперативники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Злоумышленником оказался 50-летний житель Полтавы. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления» , — говорится в заявлении Нацполиции.

Отметим, что по данным полиции, подозреваемый 3 июля бросил в помещение офиса политической партии в Полтаве «взрывной боеприпас».

Напомним, что 3 июля в офисе политической партии в Полтаве в результате взрыва пострадала 22-летняя работница. Правоохранители не указали, об офисе какой политической силы говорится, но партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что инцидент связан с ее парторганизацией.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области разорвавшаяся граната убила троих людей.

Также напомним, что задержан вероятный сообщник террориста из Луцка.