Украинская певица Alyosha родила третьего ребенка.

Как сообщает портал Завтра, в одной из социальных сетей, она разместила совместное фото с мужем Тарасом Тополей, лидером группы Антитела, и новорожденным ребенком.

Отмечается, что у известной пары родилась девочка.

«Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась! Маруся раз, два, три. Чернявая девушка. Похожа так на папу», — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно американская певица Ciara также родила третьего ребенка. Видео с новорожденным мальчиком она поделилась на своей странице в Instagram.

Это ее второй мальчик. У Уилсона и Ciara первый ребенок появился в 2017 году — девочка. У Ciara также есть сын от рэпера Future.